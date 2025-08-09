Calciomercato Manchester Utd, ufficiale Sesko: il Milan osserva interessato

Il Manchester United ha ufficializzato l'acquisto di Benjamin Sesko dal Lipsia. L'annuncio è arrivato anche tramite i vari canali social dei 'Red Devils'. Arriva una svolta nel calciomercato del Milan ? La trattativa per Hojlund potrebbe subire un'accelerata.

Il post su X recita: "È qui! Benjamin Sesko è ufficialmente un giocatore del Manchester United".

Calciomercato Milan, Sesko allo United libera Hojlund?

Il Manchester United ha acquistato il centravanti del Lipsia per un totale di 85 milioni di euro (bonus compresi). Data la cifra e la caratura del giocatore, Sesko arriva per essere il titolare della squadra di Amorim. I 'Red Devils' - arrivati al quindicesimo posto nella scorsa Premier League - non disputeranno le coppe europee. Il loro reparto offensivo ad oggi conta tre punte centrali: Sesko, Zirkzee e Hojlund. Troppe per giocare solo il campionato e le due coppe nazionali. A questo punto, lo United potrebbe spingere per far partire uno tra l'olandese e il danese.