Calciomercato Manchester Utd, ufficiale Sesko: il Milan osserva interessato

Il Milan osserva con moltissimo interesse la situazione. Negli ultimi giorni, infatti, tramite alcuni intermediari la società rossonera si è avvicinata parecchio a Rasmus Hojlund, balzato in cima agli obiettivi del calciomercato. La dirigenza rossonera da tempo cerca un'opportunità conveniente sul mercato tra i centravanti e l'attaccante ex Atalanta fa proprio al caso del Milan. L'ufficialità di Sesko potrebbe accelerare ulteriormente l'operazione tra le parti. Inoltre, Igli Tare (il direttore sportivo) si trova oggi a Londra, dove potrebbe incontrare di persona il Manchester United per continuare a trattare. I rossoneri, infatti, vorrebbero chiudere a breve la questione attaccante.
