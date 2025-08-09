Pianeta Milan
Calciomercato Manchester Utd, ufficiale Sesko: il Milan osserva interessato

Benjamin Sesko RB Lipsia
Il Manchester Utd ha appena ufficializzato l'acquisto di Sesko. Arriva una svolta per la trattativa di calciomercato Hojlund-Milan?
Redazione PM

Il Manchester United ha ufficializzato l'acquisto di Benjamin Sesko dal Lipsia. L'annuncio è arrivato anche tramite i vari canali social dei 'Red Devils'. Arriva una svolta nel calciomercato del Milan? La trattativa per Hojlund potrebbe subire un'accelerata.

Il post su X recita: "È qui! Benjamin Sesko è ufficialmente un giocatore del Manchester United".

Calciomercato Milan, Sesko allo United libera Hojlund?

Il Manchester United ha acquistato il centravanti del Lipsia per un totale di 85 milioni di euro (bonus compresi). Data la cifra e la caratura del giocatore, Sesko arriva per essere il titolare della squadra di Amorim. I 'Red Devils' - arrivati al quindicesimo posto nella scorsa Premier League - non disputeranno le coppe europee. Il loro reparto offensivo ad oggi conta tre punte centrali: Sesko, Zirkzee e Hojlund. Troppe per giocare solo il campionato e le due coppe nazionali. A questo punto, lo United potrebbe spingere per far partire uno tra l'olandese e il danese.

Il Milan osserva con moltissimo interesse la situazione. Negli ultimi giorni, infatti, tramite alcuni intermediari la società rossonera si è avvicinata parecchio a Rasmus Hojlund, balzato in cima agli obiettivi del calciomercato. La dirigenza rossonera da tempo cerca un'opportunità conveniente sul mercato tra i centravanti e l'attaccante ex Atalanta fa proprio al caso del Milan. L'ufficialità di Sesko potrebbe accelerare ulteriormente l'operazione tra le parti. Inoltre, Igli Tare (il direttore sportivo) si trova oggi a Londra, dove potrebbe incontrare di persona il Manchester United per continuare a trattare. I rossoneri, infatti, vorrebbero chiudere a breve la questione attaccante.

