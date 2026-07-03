Filippo Galli è sicuro: "Vi spiego qual è il problema del Milan di oggi"

Intervenuto in diretta a 'Telelombardia', Filippo Galli ha commentato alcuni dei temi più caldi in casa Milan. In particolare, l'ex difensore rossonero si è soffermato sulla possibile uscita di Rafael Leao, valutando anche il suo possibile impatto nel 3-4-2-1 di Amorim. Spazio anche al caso Mattia Liberali, che Galli ha voluto commentare dall'alto della sua esperienza di 13 anni a Milanello.

Le parole di Galli su Leao

"Secondo me si è messo sul mercato da solo. Sappiamo tutti che se Ruben Amorim utilizzerà il sistema con le due seconde punte, Leao farà fatica in quel ruolo. Forse la scelta migliore sarebbe cederlo. Con quei soldi il Milan potrebbe investire sul mercato. Servirebbe un difensore, o ancora meglio, un trequartista di grande qualità".

Il Milan valuta Leao tra i 60 e i 70 milioni di euro. La dirigenza ritiene la richiesta congrua con il reale valore del calciatore, reduce da una stagione caratterizzata da 10 gol e 3 assist in 31 presenze. Come appreso dalla nostra redazione, il club rossonero valuta anche la possibilità di cedere l'attaccante portoghese in prestito (molto) oneroso con obbligo di riscatto, in modo tale di permettere ai potenziali acquirenti di far slittare la spesa alla prossima estate.

Galli su Libearli

"Sappiamo tutti perfettamente come sono andate le cose. Il ragazzo ha preso le sue decisioni ed è giusto così. Ovviamente è un peccato vederlo andare via. Al Como troverà sicuramente un ambiente molto competitivo. Adesso vedremo se riuscirà a ritagliarsi il suo spazio e a giocare".

Dopo essersi espresso su Leao,ha commentato il caso, recentemente passato dal Catanzaro alnonostante il tentativo in extremis deldi riportarlo a casa.

Al momento della cessione, il Milan ha mantenuto una clausola del 50% sulla futura rivendita per tutelarsi in caso di exploit da parte di Liberali. Il Como, tuttavia, spenderà solo 6 milioni di euro per acquistare il talento del Catanzaro, come previsto dalla clausola rescissoria. Questo significa che il club rossonero incasserà appena 3 milioni. Una cifra irrisoria, soprattutto in virtù delle qualità del ragazzo, che avrebbero potuto fruttare un bottino decisamente più ricco al Milan.