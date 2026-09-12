Intervenuto sulle frequenze di 'Radio Sportiva', Filippo Galli si è espresso su alcuni temi caldi in casa Milan. L'ex difensore italiano, che ha vestito la maglia rossonera tra il 1983 e il 1996, ha commentato il mercato estivo del Diavolo e le contestazioni che hanno segnato le ultime stagioni.

Milan, le parole di Galli

"Sul mercato qualcosa è mancato, inutile nasconderlo. Forse serviva un altro difensore centrale, pur con il reintegro di Tomori, oppure un innesto a centrocampo. Davanti invece siamo a posto così: la scelta di non prendere un'altra punta è corretta perché permette di fare spazio a Camarda. Alla fine sono arrivati giocatori di qualità. L'augurio è che questo valore si veda presto anche sul terreno di gioco".

Il mercato estivo del Milan

Gonçalo Ramos: Paris Saint-Germain, 74 milioni più bonus.

Paris Saint-Germain, 74 milioni più bonus. Mario Gila: Lazio, 25 milioni più 5 di bonus.

Lazio, 25 milioni più 5 di bonus. Diego Moreira: Strasburgo, 45 milioni più 20 di bonus.

Strasburgo, 45 milioni più 20 di bonus. Omari Hutchinson: Nottingham Forest, prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 40.

Nottingham Forest, prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 40. Sankhoun Diawara: Troyes, 3 milioni più bonus.

Sulle contestazioni

"Ognuno vive la passione per la propria squadra come vuole. Però credo che protestare ad oltranza non serva a niente. Di certo non aiuta i giocatori, che quando scendono in campo hanno bisogno del supporto dei tifosi. Si può discutere finché si vuole sulle scelte della della proprietà, ma alla fine in campo ci vanno i giocatori. Se uno vuole davvero portare avanti una protesta radicale, allora non va proprio allo stadio. Altrimenti anche il discorso economico della contestazione perde di senso. Il tifoso deve sostenere la squadra, punto".

Secondo, ilavrebbe potuto fare qualcosa in più nella finestra di trasferimenti estiva:Questi i cinque giocatori acquistati dalin estate con squadra di provenienza e prezzo:Il passato recente delsono state segnate dasempre più frequenti. Il culmine è arrivato nelle ultime due gare casalinghe della scorsa stagione, quando la Curva Sud ha composto la scritta(in riferimento a Giorgio Furlani) con i led dei cellulari eGalli ha commentato in questo modo le proteste del popolo rossonero: