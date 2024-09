Lupo: “Fonseca merita tempo. Milan senza ritmo e con screzi da risolvere”

“ Fonseca ? Sarebbe sorprendente se venisse esonerato dopo poche giornate. È stato ingaggiato per un progetto specifico e merita tempo per dimostrare il suo valore.” Così ha dichiarato Fabio Lupo , direttore sportivo e ex dirigente di Sampdoria, Torino, Palermo e SPAL, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

I tanti impregni

Si vocifera che Fonseca sia a rischio e che le prossime settimane siano decisive per il suo futuro: "Le critiche sono comprensibili. Il Milan non ha trovato il ritmo e non ha risolto i problemi dell’anno scorso, e ci sono stati alcuni contrasti, come quello tra Theo Hernandez e Leao, che non hanno contribuito positivamente. Tuttavia, un eventuale esonero sarebbe un fallimento non solo per Fonseca, ma anche per i dirigenti che lo hanno scelto".