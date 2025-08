Milan, Filippo Galli: “Galliani? A livello politico sarebbe un plus”

«Come direbbe Sacchi, il nostro non è un Paese per giovani. Battute a parte, credo che, se dovesse realizzarsi, il Milan si potrebbe sicuramente avvantaggiare delle conoscenze di Galliani in ambito di politica sportiva». Filippo Galli, ex giocatore del Milan, parla del possibile ritorno di Adriano Galliani in rossonero. Ecco il suo pensiero a 'Tuttosport': «Io credo che in una società una persona non debba essere voluta solo da un’altra, ma l’eventuale scelta deve essere condivisa da tutto il gruppo di lavoro. Per funzionare deve trovare il comune assenso, non deve essere invisa a nessuno. Anche perché sarà fondamentale stabilire subito tutto il contesto, ossia chi fa cosa e chi decide, altrimenti si rischia di fare confusione. Poi al Milan ci sono persone che hanno l’esperienza sufficiente per risolvere questo possibile problema sin dall’inizio».