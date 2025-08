Galli su Baresi: “È il capitano per eccellenza, il simbolo del Milan”

Rispetto ai recentissimi problemi di saluti del Capitano, ha detto: "Se sapevo dei suoi problemi di salute? Mi avevano detto che in questo periodo non stava bene, ma non conoscevo i dettagli. Franco è uno riservato. Per rispetto, non l’ho cercato fino a ieri. Gli ho scritto che gli sono vicino e che lo abbraccio in questo momento complicato. Non ho indagato oltre perché lo conosco bene: non vorrebbe clamore attorno a questa storia ".