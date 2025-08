Calciomercato Milan, Boniface ancora possibile? La lista rossonera

Il Milan sta lavorando molto in questa sessione di calciomercato: i prossimi due colpi dovrebbero essere il centrocampista e il terzino destro. E poi? La dirigenza rossonera potrebbe concentrarsi sull'attaccante. Tare starebbe lavorando per aggiungere un'altra punta alla rosa, che in questo momento conta solo Gimenez come attaccante sicuro di restare.