Calciomercato Milan, per l'attacco occhio anche a Kolo Muani: il punto

Randal Kolo Muani, rientrato al PSG dalla Juventus per fine prestito, può diventare un obiettivo di calciomercato del Milan per l'attacco

Il Milan è alla ricerca di un centravanti da affiancare a Santiago Giménez in questa sessione estiva di calciomercato. Il club di Via Aldo Rossi sta sondando tutte le possibili alternative, in Italia e in Europa, per regalare a Massimiliano Allegri l'attaccante perfetto.