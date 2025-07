Calciomercato Milan, tutto su Vlahovic: la carta per convincere la Juventus — Questa è una bozza di intesa sui cui lavorare, secondo il quotidiano sportivo nazionale. Se ne riparlerà più avanti, tra qualche settimana, quando la Juventus capirà che Vlahovic e il suo maxi stipendio non possono restare e il Milan realizzerà che un’occasione migliore (o, se preferite, più gradita ad Allegri) non c’è.

Nel frattempo la maglia numero 9 rossonera resta libera, dopo l’addio di Luka Jovic, pronta per essere consegnata a Vlahovic. I rossoneri, intanto, monitorano il mercato attaccanti, perché più avanti nella sessione estiva potrebbero fioccare le occasioni 'low cost' tra gli esuberi. Come, per esempio, Nicolas Jackson del Chelsea, Darwin Núñez del Liverpool e Gonçalo Ramos del PSG.

Ma a 'Casa Milan', ha spiegato 'La Gazzetta dello Sport', non perdono di vista il nome di Vlahovic. La Juventus lo ha a bilancio per circa 20 milioni di euro e lo paga poco meno di 24 lordi fino al 30 giugno 2026, quando il contratto scadrà. Il Milan lo vorrebbe ma senza fare follie per il cartellino e con una sostanziosa riduzione dello stipendio per non creare tensione in uno spogliatoio dove Rafael Leão (7 milioni di euro netti a stagione) è il più pagato.

Una soluzione può essere trovata entro fine agosto — E Vlahovic? È deciso sia a prendere tutto quello che gli spetta per la stagione 2025-2026, sia a non tagliarsi troppo il salario futuro. A Torino considerano la risoluzione del contratto, con maxi minusvalenza, come ultima carta; a Milano non vogliono fare regali perché pronti a prendere il bomber a parametro zero il prossimo anno.

Magari firmandolo già a gennaio quando ci si potrà impegnare per l'annata ventura. In realtà, una soluzione entro fine agosto farebbe comodo a tutti e l’idea della contropartita tecnica si fa strada in entrambi i club. Va individuata e Thiaw può essere il nome giusto perché Allegri non vorrebbe perdere Pavlovic, che a Igor Tudor piace.