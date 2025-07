Calciomercato Milan, Boniface: “Un club di Serie A mi voleva, ma scelsi…”

Ospite sul canale YouTube “Webek Studios”, l’attaccante del Bayer Leverkusen Victor Boniface ha svelato i retroscena sul mancato trasferimento in Arabia Saudita a gennaio. Ha spiegato di aver accettato l’offerta della Saudi Pro League per motivi economici, ma di aver ricevuto anche una proposta importante da un top club di Serie A . Ecco le sue parole.

Calciomercato Milan, Boniface: che rivelazione. Ecco le sue parole

"Ho avuto tanti infortuni sai, ma sono comunque giovane. Nell’ultima finestra di mercato (gennaio 2025, ndr) mi è arrivata una grande offerta dall’Arabia Saudita. Davvero molto importante. Così pensavo… Sono stato infortunato per così tanto tempo, se le cose non dovessero andare bene… Se invece andassi lì e ci rimanessi due-tre stagioni (allora sarei a posto dal punto di vista economico, ndr). Così ho iniziato a chiamare la mia famiglia, mentre su internet la gente già iniziava a fare calcoli su quello che avrei guadagnato: erano davvero tanti soldi. Ho ricevuto davvero un sacco di telefonate. Così ho chiamato mio fratello maggiore, che nel frattempo non aveva ancora saputo di questa offerta. Gli ho detto che c’era questa proposta da parte di una squadra della Saudi Pro League ma anche un’offerta da parte di un top team in Italia. Mi ha detto: “E ci pensi pure? Vai in Italia, puoi giocare la Champions League, sta per arrivare il Mondiale…”.