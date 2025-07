"Il trasferimento di Stankovic al Bruges non è legato a Jashari. Sono due trattative separate: i ruoli sono diversi. Se Jashari dovesse passare al Milan, il Bruges dovrebbe prendere un altro centrocampista. Ribadisco che il Milan non sembrerebbe disposto a rilanciare per Jashari, almeno ad oggi. Spera che la volontà del ragazzo porti a un lieto fine". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato anche di Milan. Stankovic, Jashari e il punto su Emerson Royal. Le sue parole dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.