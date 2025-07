Milan, si è arrivati al limite per Ardon Jashari? I rossoneri continuano a essere fermi con la loro ultima offerta al Bruges: secondo le ultime di mercato 32,5 milioni di euro più bonus. Per i belgi non basterebbe ancora, vorrebbero più base fissa e un conto totale da 40 milioni di euro. Tutte legittimo da entrambi i club: il Milan, forte dell'intesa e la voglia ferrea di Jashari, non si muove dall'offerta, il Bruges non si muove dalla richiesta. Il problema è tutto il contorno mediatico che si sta creando. Qualche giorno fa il Bruges rispose all'offerta del Milan tramite media belgi, ma ieri si è arrivati al limite.