Milan-Jashari, Vanaken: “Se pagassero i 40 milioni richiesti …”

Si è giunti così al braccio di ferro. Il Milan punta molto sulla volontà del giocatore, che ha comunicato al suo club il desiderio di vestire rossonero. Fin qui senza risultati. Ardon ieri sera non era convocato e non è sceso in campo. Il messaggio sembra chiaro.

Il capitano Vanaken ha commentato così la situazione dopo la vittoria della Supercoppa. Ecco le sue dichiarazioni, secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com:

"Non abbiamo altra scelta che fare così. Come sappiamo Ardon è in trattativa con il Milan e non se la sente di giocare con noi attualmente. Però chi lo ha sostituito ha dimostrato di avere le qualità per prenderne il posto." E ha proseguito: "Il Bruges ha dimostrato di saper vincere anche senza Ardon. Se non vorrà più giocare per il Bruges ce ne faremo una ragione, la vita continua…".

"Forse anche io avrei fatto la stessa cosa alla sua età, ma ..." — In attesa di sviluppi riguardo alla trattativa, Jashari dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra: "Se così sarà e tornerà in gruppo noi lo tratteremo come un giocatore del Club Bruges. L’anno scorso ha dimostrato che è un giocatore di qualità che fa il bene della squadra. Se dovesse avere voglia di rimettersi in gioco per questo club per noi sarà il benvenuto. Anzi, valore aggiunto. Ma purtroppo non dipende da noi ma da Ardon stesso, dalla la società e dal Milan. Il nostro focus è sul campo".

Infine, capitan Vanaken si è mostrato comprensivo rispetto alla situazione del suo compagno: "se per lui andare al Milan è il massimo per la sua carriera, lo accettiamo. Sia io che il club. Ma solo al prezzo giusto! Ammetto che forse anch’io avrei fatto la stessa cosa alla sua età. Però bisogna accontentare il club dal punto di vista finanziario. Poi il fatto che non c’è una clausola nel suo contratto rende tutto più difficile. Ora dipende tutto dal Milan. Se paga i 40 milioni che chiede il nostro club Jashari diventerà rossonero. Altrimenti …".