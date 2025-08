Calciomercato Milan, Thiaw: serve un'offerta folle. In caso di cessione ...

Come riportato da 'Tuttosport' il Milan avrebbe rilanciato per Zachary Athekame dello Young Boys. Il club svizzero vorrebbe 10 milioni per il cartellino del suo terzino destro: l'offerta del Milan dovrebbe essere da circa 8 milioni più bonus con la convinzione di potere chiudere nei prossimi giorni. Non solo Athekame: ci potrebbero essere altri movimenti in difesa.