Milan, Figo: “Leao può essere il numero uno. Su Joao Felix e Conceicao…”

"Negli ultimi anni non è riuscito a mostrare grande regolarità e continuità nella squadra, ha dimostrato un rendimento altalenante". Così Luis Figo, ex giocatore di Inter e Real Madrid tra le altre, ha parlato di Joao Felix, nuovo attaccante del Milan a Sky Sport. Non solo, Figo ha parlato anche dell'altro portoghese rossonero, ovvero Rafael Leao: "Ci sono altri giocatori portoghesi fortissimi nel Milan, come Rafael Leao, ma anche lui deve essere più costante. Ha tutto per essere il numero 1".