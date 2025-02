Christian Pulisic è uno dei big del Milan ad un passo dal rinnovo del proprio contratto. In una fase in cui è molto difficile trattare con giocatori ed agenti, lo statunitense si è dimostrato volenteroso nel proseguire la propria esperienza con il club rossonero e non l'ha tirata troppo per le lunghe per il prolungamento del rapporto professionale. Diversa, ad esempio, la situazione con Mike Maignan, per cui ancora non ci sarebbe un accordo, o per Theo Hernandez, per cui si parla di volontà da parte di tutti di andare avanti, ma ancora un'intesa non sembra essere stata raggiunta.