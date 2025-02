Milan, Figo: “Joao Felix? Dipende dalla sua voglia. E Leao…”

Luis Figo, ex storico calciatore che in Serie A ha giocato con l'Inter, ha parlato di Joao Felix, nuovo attaccante del Milan, a Sky Sport

"Joao Felix negli ultimi anni non ha avuto fiducia tra i titolari nelle sue squadre e questo ha influenzato sicuramente le sue prestazioni". Così Luis Figo, ex storico calciatore che in Serie A ha giocato con l'Inter, ha parlato di Joao Felix, nuovo attaccante del Milan, a Sky Sport. Il portoghese continua: "Se lui vuole, può avere un rendimento altissimo".