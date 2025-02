Milan, Musah può essere la chiave. Per il 4-4-2 serve una caratteristica

Andiamo a vedere le sue prestazioni grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Qui di sopra potete vedere quanto Musah sia un giocatore molto utile per questa squadra in quanto può fare tranquillamente più ruoli (in stagione ha fatto anche la mezzala e il terzino destro). I numeri e le statistiche sono molto simili sia se parte da mediano sia se parte da esterno destro. Come detto, Sergio Conceicao dovrebbe provare il 4-4-2 questa sera contro l'Empoli, ma non con tutti i giocatori offensivi in campo: a sinistra Pulisic, con Sottil a destra. Un giocatore che può tornare in difesa e dare una mano. E in campo ci sarà probabilmente anche Musah, che dovrebbe giocare da mediano al fianco di Fofana. Lo statunitense potrebbe essere in campo anche con Reijnders, ma appunto da esterno destro, visto che in fase di non possesso potrebbe dare una mano importantissima in difesa e sul primo pressing. Un Leao, un Felix, difficilmente potranno fare questo lavoro con continuità. Resta quindi difficile vedere un Milan con un 4-4-2 senza Musah in campo, resta troppo importante per l'equilibrio dei rossoneri. LEGGI ANCHE: Milan, un altro Tomori grazie a Walker! Una statistica parla chiaro>>>