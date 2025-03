Milan Femminile, Bakker: “Siamo andate all-in, ‘tutto o niente’”

Milan Femminile, Bakker: "Ci siamo meritate il 2-2 e siamo molto contente"

"Fin dall'inizio abbiamo creduto di potercela giocare con loro, una squadra molto forte che è in testa al campionato con grande vantaggio sulle altre. Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo e siamo andate all'intervallo in vantaggio, nel secondo tempo siamo arretrate un po', ma dopo il 2-1 loro siamo andate all-in, 'tutto o niente'. Abbiamo portato la palla nella loro area e ci siamo meritate il 2-2 e siamo molto contente di questo punto conquistato".