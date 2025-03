Milan Femminile-Juventus 2-2, grande prova. Bakker: piano gara perfetto

Al 'Puma House of Football' di Milano , è andato in scena il match fra Milan e Juventus , gara valida per la 2^ giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile 2024/2025 . Primo tempo ottimo delle rossonere, compatte e pronte a ripartire: il Diavolo chiude i primi 45 minuti di gioco in vantaggio grazie al rigore di Dompig. Nella ripresa la Juventus la ribalta con due sputi di Cantore che porta al gol Beccari e Girelli . Al cardiopalma il pareggio di Karczewska al novantesimo. Il racconto della partita.

Femminile, Milan-Juventus: il primo tempo

La partita inizia con la Juventus subito in forte pressing contro il possesso palla del Milan. Le rossonere fanno fatica a creare gioco. Palo della Juventus: Brighton batte il calcio d'angolo e prende il primo pallo direttamente dalla bandierina. Sfiorato il gol 'Olimpico'. Risposta immediata di Dompig e calcio d'angolo rossonero. Alza il pressing la Juventus, con il Milan che si chiude e cerca di ripartire in contropiede. Calcio di rigore per il Milan: grande uscita delle rossonere. Cross in mezzo e fallo di Harviken su Renzotti. Va Dompig sul dischetto che non sbaglia. Rossonere in vantaggio! Possesso palla della Juventus che cerca di rispondere senza successo. Milan Femminile molto compatto e ben disposto in campo. Le bianconere ci provano nel primo tempo senza trovare la giusta azione per segnare. Il primo tempo termina con il Milan Femminile in vantaggio.