Milan, Bondo: come è andato l’esordio? Segnali importanti con un ‘ma’

Milan, Bondo ha esordito per la prima volta con la maglia rossonera. Contro il Lecce, il francese ha giocato 62 minuti, uscendo nella ripresa per Joao Felix. Non è stata una partita facile per nessuno, specialmente dopo che i giallorossi sono passati in avanti per due reti a zero. Nonostante questo, Bondo ha dato segnali molto importanti sia per il presente che per il futuro. Warren è stato uno dei colpi dell'infuocato ultimo giorno di calciomercato: arrivato per una decina di milioni di euro dal Monza, Bondo è ancora molto giovane (classe 2003) e ha ampi margini di miglioramento, ma con una base molto solida, che si è già intravista ieri sera. Ecco i voti e le pagelle del francese dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA