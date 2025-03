Pagelle, Milan Femminile – Juventus 2-2: Ijeh di cuore. Karczewska rapace

Amici di PianetaMilan.it, al 'Puma House of Football' di Milano, è andato in scena il match fra Milan e Juventus, gara valida per la 2^ giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile 2024/2025. Ottimo primo tempo delle rossonere, schierate benissimo in campo da Bakker: il Diavolo chiude in vantaggio grazie al rigore di Dompig, soffrendo veramente pochissimo. Nella ripresa la Juventus cambia passo e la ribalta: doppio assist di Cantore per i gol di Beccari e Girelli. Il Milan la riprende al novantesimo con il tocco rapace di Karczewska. Ecco le pagelle delle rossonere. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA