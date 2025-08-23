Milan, Evani: “Loftus-Cheek è straordinario. Modric sarà importantissimo”

"Le quattro che potranno giocarsi il titolo sono Napoli, Inter, Juve e anche il Milan che sta organizzando bene la squadra con acquisti funzionali per il gioco di Allegri". Alberico Evani , ex centrocampista rossonero, parla di Modric , di Loftus-Cheek , del Milan e non solo nella sua intervista a 'Tuttomercatoweb': "Ha tante alternative, non ha impegni infrasettimanale con le coppe e credo che come successo al Napoli l'anno scorso potrebbe essere la stagione dei rossoneri".

Milan, Evani esalta Loftus-Cheek: "E' il miglior 'acquisto'". Ecco perché

Su Loftus-Cheek: "Il centrocampo è intrigante ma il miglior acquisto per me è quello che avevano già in casa ovvero Loftus-Cheek: è straordinario, ha avuto qualche infortunio di troppo ma se trova continuità potrà essere una pedina fondamentale. Leao? Come tutti i fantasisti è difficile abbia continuità però quando si accende, si illumina tutto il gioco e crea scompiglio tra agli avversari".