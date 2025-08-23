Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Evani: “Loftus-Cheek è straordinario. Modric sarà importantissimo”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Evani: “Loftus-Cheek è straordinario. Modric sarà importantissimo”

Milan, Evani: 'Loftus-Cheek è straordinario. Modric sarà importantissimo'
Alberico Evani, ex centrocampista rossonero, parla di Modric, di Loftus-Cheek, del Milan e non solo nella sua intervista a TMW
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Le quattro che potranno giocarsi il titolo sono Napoli, Inter, Juve e anche il Milan che sta organizzando bene la squadra con acquisti funzionali per il gioco di Allegri". Alberico Evani, ex centrocampista rossonero, parla di Modric, di Loftus-Cheek, del Milan e non solo nella sua intervista a 'Tuttomercatoweb': "Ha tante alternative, non ha impegni infrasettimanale con le coppe e credo che come successo al Napoli l'anno scorso potrebbe essere la stagione dei rossoneri".

Milan, Evani esalta Loftus-Cheek: "E' il miglior 'acquisto'". Ecco perché

—  

Su Loftus-Cheek: "Il centrocampo è intrigante ma il miglior acquisto per me è quello che avevano già in casa ovvero Loftus-Cheek: è straordinario, ha avuto qualche infortunio di troppo ma se trova continuità potrà essere una pedina fondamentale. Leao? Come tutti i fantasisti è difficile abbia continuità però quando si accende, si illumina tutto il gioco e crea scompiglio tra agli avversari".

LEGGI ANCHE

Modric farà innamorare i tifosi? "Sì, ha una certa età ma chi sa giocare a calcio non ha età, ci arriva con le idee e la testa, vede prima il gioco sia quando ha la palla che anche quando non ce l'ha. Per personalità, qualità e leadership sarà importantissimo".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Rabiot: tentativo concreto! Lui apre>>>

Sull'attacco: "Io credo anche molto in Gimenez perché dopo sei mesi di ambientamento conosce meglio il nostro campionato e potrà dare qualcosa in più".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA