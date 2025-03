Milan, Evani: “Champions? E’ stato un suicidio. Ora è un esame per tutti”

"Napoli-Milan? Una bella verifica, soprattutto per il Milan. Adesso l’allenatore ha avuto tempo, cosa che non aveva avuto finora, per poterla preparare al meglio. Ora vediamo che partita può venire fuori, è sempre una classica". Alberico Evani, ex giocatore del Milan, ha parlato della stagione dei rossoneri e non solo. Ecco le sue parole a 'Tuttomercatoweb' a margine dell’intitolazione della Passeggiata Paolo Rossi. Evani continua così: "Champions lontana? Sì, e anche il percorso europeo quest’anno l’ha buttato via. Da passare tra le prime otto a non andare avanti addirittura è stato un suicidio. Aveva le possibilità, ha affrontato una squadra inferiore: gli episodi non sono stati favorevoli, ora c’è questo finale di campionato per poter dimostrare che è una buona squadra. Sono convinto che, a livello individuale, il Milan abbia buoni giocatori. Non sempre sono stati una squadra".