Milan, insidia Chelsea con sostegno di Jorge Mendes. Di mezzo ci va Leao

L'estate rossonera rischia di essere molto calda. Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione che non riguarderà solo le scrivanie. Con l'aggiunta di un direttore sportivo, infatti, i rossoneri dovranno ideare nuove strategie di mercato e la mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League potrebbe influenzare, negativamente, alcune dinamiche. Non sarebbe da escludere una cessione importante, affinché questa possa sostituire gli introiti derivanti dalla massima competizione europea. Ma chi rischia l'addio? I Top club europei guardano con attenzione in casa Milan e, in particolar modo, alle situazioni di Rafael Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan.