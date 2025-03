Milan, clamoroso ritorno in dirigenza? Spazio agli ex rossoneri

Il Milan continua la caccia al nuovo direttore sportivo ma si diffonde una nuova idea: e se in dirigenza entrasse un ex calciatore rossonero?

La caccia al nuovo direttore sportivo è più aperta che mai. Il Milan continua nella sua ricerca della pedina mancante e riflette sui tanti profili emersi nel corso di queste settimane. Da Berta a Modesto, passando per D'Amico e arrivando a Paratici. Insomma, i nomi accostati al Diavolo sono diversi e i tifosi mantengono opinioni differenti. In pole position, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe Paratici, con l'ex dirigente del Tottenham che tornerebbe a lavoro subito dopo la conclusione, il 21 luglio 2025, della lunga squalifica iniziata nel gennaio del 2023. Eppure, attorno al Milan potrebbe anche aprirsi un clamoroso scenario, con l'entrata in società di un ex calciatore rossonero.