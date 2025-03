Fofana, la chance di rilancio: Il Milan si affida al centrocampista per la volata finale

Se dovesse giocare tutte le partite da qui alla fine del campionato (anche subentrando), Fofana potrebbe raggiungere il suo record personale di presenze in una stagione, toccando quota 36 presenze in campionato, eguagliando quanto fatto nel suo periodo al Monaco due anni fa. Una cifra che, considerando anche gli impegni in Coppa Italia, potrebbe sembrare alla portata. Questo dato è una conferma di quanto Fofana sia diventato un giocatore centrale per il Milan, soprattutto in un momento così delicato della stagione.

Un crocevia a Napoli — Il ritorno in campo contro il Napoli è una prova cruciale per il Milan, e per Fofana in particolare. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la squadra ha attraversato un periodo di incertezze, con diversi passi falsi che hanno messo in discussione la qualificazione per la prossima edizione della competizione europea. Fofana e i suoi compagni sono chiamati a ridurre al minimo gli errori, in particolare in una trasferta difficile come quella al Maradona.

La sua presenza a centrocampo sarà fondamentale per dare equilibrio alla squadra e contribuire a un gioco più solido e concreto. La scorsa partita, contro il Como, ha visto il ritorno in campo di Loftus-Cheek dopo due mesi di stop, e le cose sembrano andare verso un recupero delle forze per il Milan, ma la vera sfida è quella di mantenere una continuità che manca da troppo tempo. Fofana, dopo due panchine consecutive (un evento raro quest’anno), si prepara a riprendersi il suo posto nella formazione titolare, con l’obiettivo di dare una scossa alla squadra nelle ultime nove partite di campionato.

Un centrocampo sotto osservazione — Il centrocampo del Milan è un reparto sotto osservazione, e Fofana è uno dei giocatori chiamati a dimostrare di poter essere decisivo nei momenti che contano. L’ultima volta che è stato titolare, infatti, è stato in occasione della deludente sconfitta contro la Lazio, quando Conceiçao ha optato per un cambiamento radicale a metà partita, sostituendo Musah prima dell’intervallo. La presenza a pieno regime di Loftus-Cheek e la crescente forma di Bondo fanno sì che le gerarchie possano subire modifiche, ma Fofana ha dimostrato più volte di poter essere decisivo quando è chiamato in causa.

Il Milan si affida a lui per dare solidità alla mediana e per sperare in un finale di stagione all'altezza delle aspettative. Con l'obiettivo della Champions che appare a sei punti di distanza, ogni partita da qui alla fine sarà fondamentale, e Fofana avrà la sua occasione per scrivere un capitolo importante nella stagione rossonera.