Milan, De Cuyper il colpo giusto? Un dato sorprendente e un rischio

43 partite giocate in stagione nelle quali ha collezionato 11 partite inviolate. 8 partecipazioni al gol (3 reti e 5 assist), 83.5% di precisione nei passaggi e la bellezza di 6.19 cross a partita. Più di due passaggi chiave di media e tante grandi occasioni create: 19. In più ha vinto quasi il 60% dei duello vinti. Sicuramente dati importanti e quello che sorprende di più sono i cross per partita e le grandi occasioni, davvero molto positivi, da non sottovalutare anche le partecipazioni alle reti. Certo c'è un rischio che incombe: il campionato di appartenenza. Nonostante il Bruges abbia fatto grande figura contro il Milan ed eliminato dominando l'Atalanta ai playoff in Champions League, il campionato belga non è al livello della Serie A. In caso di acquisto, è facile ipotizzare di come De Cuyper verrà messo subito nella mischia: in quel caso non sarebbe facile sostituire un pilastro come Theo Hernandez. Vedremo quali saranno le scelte del Milan, in primis sul rinnovo del terzino francese.