Milan, Maignan è davvero in calo? Il confronto con l'anno dello Scudetto...

Nel 2022-23 Maignan ha saltato parecchie partite per infortunio, visto che ha giocato più di 10 gare in meno rispetto alle altre due stagioni. Nell'anno dello Scudetto aveva subito 0.82 gol a partita, 0.93 nella stagione successiva e 1.15 in questa. Statistica in salita, come quella delle parate medie, sintomo che il Milan sia nettamente calato in difesa, lasciando più tiri e occasioni agli avversari. Il dato più incisivo è quello dei gol prevenuti: uno spaziale 3.20 nel 2021-22, che va calando nel 22-23 e che crolla in questa stagione a -4.48. Porte inviolate al momento già di più della scorsa stagione, come gli errori che portano al gol, ovvero 3. Anche le statistiche e i numeri confermano il calo di Maignan rispetto al super portiere dell'anno dello Scudetto, ma vanno considerati anche altri fattori: il Milan è cambiato e la difesa è calata nettamente. Non sarebbe facile per nessun portiere in questa situazione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rivoluzione in difesa? Cessione per un colpo importante>>>