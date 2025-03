Milan, Ravezzani asfalta tutti: Theo, Maignan, Conceicao e Gimenez. E sull'arrivo di Conte ...

Sul Milan: "Il Milan è una squadra pazza e affronta la formazione di Conte che è in crisi di identità. Sono due gruppi che non sai mai quando andranno a mille oppure mostreranno le rispettive debolezze. Il Milan ha tanti giocatori di assoluto valore, in molti sarebbero titolari nel Napoli. Per come si è messa la stagione, però, non così tanti… Maignan è passato dall’essere un top mondiale ad essere un portiere 'papera'. Anche Theo è ormai panchinato ad oltranza. Stessa cosa per Leao, Fofana e altri. Il Milan è una squadra confusa e Conceicao ha peggiorato le cose. Gimenez ha grandi potenzialità, ma è ormai in black out da un mese e mezzo. Il Napoli oggi ha molto di più del Milan".