Calciomercato Milan, sono tantissime le voci sul futuro dei rossoneri. Le prossime mosse dovrebbero riguardare il nuovo direttore sportivo e poi a catena il nuovo allenatore. Fatte queste due scelte, il Diavolo si dovrà concentrare su rinnovi, cessioni e acquisti. Per quanto riguarda il futuro di Sergio Conceicao: il portoghese potrebbe anche restare, ma servirebbe una rimonta eccezionale in campionato e la vittoria in Coppa Italia, entrambi obiettivi non facili. In Serie A arriva proprio un primo grandissimo ostacolo, ovvero il Napoli di Antonio Conte. Una gara che entrambe devono assolutamente vincere per cercare di raggiungere gli obiettivi stagionali. Vediamo quali sono i rumors di calciomercato sul Milan con tantissimi dubbi per quanto riguarda il prossimo futuro e non solo. PROSSIMA SCHEDA