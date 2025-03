Calciomercato Milan, De Cuyper arriva? Lui si espone così sul suo futuro

Calciomercato Milan, De Cuyper si espone: "Futuro? Voglio fare il salto. Ecco quando deciderò"

Se è pronto a fare un altro passo nella carriera: "Sì, voglio farlo. In passato non mi sarebbe mai venuto in mente. Volevo esplodere al Club Brugge e rimanerci per tutta la mia carriera. Ma ora sono arrivato a un punto in cui posso pensare a un trasferimento. Devo uscire dalla mia zona di comfort. Vivo a cinque minuti dal campo di allenamento, conosco tutti al club e tutti conoscono me. Potrebbe non funzionare, ma non voglio pensare in seguito che avrei voluto provarci".