Milan, Allegri idee chiare! Le mosse sul mercato. Parole 'pesanti' per ...

Milan, Allegri ha parlato alla vigilia della sfida contro la Cremonese. Per l'allenatore il ritorno sulla panchina rossonera (era squalificato in Coppa Italia contro il Bari), per il Diavolo in debutto stagionale in campionato per la stagione 2025-26. Il Milan arriva da una buona prova contro il Bari, ma dovrà dare dà subito buoni segnali, alla ricerca di una stagione che possa, come minimo, riportare i rossoneri tra le prime quattro in Serie A, che vorrebbe dire tornare in Champions League dal prossimo anno. Un obiettivo che Allegri ha continuato a ripetere anche in conferenza stampa, non tirandosi comunque indietro rispetto ad altri obiettivi più importanti: "L'obiettivo è giocare la Champions, ma senza porci limiti". Si parla di equilibro, dell'importanza del gruppo e non solo.