Poi chiude parlando del calcio italiano: "In Italia, vieni davvero preso in base a ciò in cui sei bravo. Alen Halilovic, per esempio, si adatterebbe perfettamente in Italia. Costruirebbero una squadra attorno a lui in modo che possa fare ciò in cui è bravo. Questo è ciò che penso sia grandioso dell'Italia come nazione calcistica".