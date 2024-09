Milan, Djorkaeff: “Nei rossoneri non c’è chiarezza.” Poi sul Pallone D’oro…

Djorkaeff parla di 'equilibrio' citando l'Inter. Forse guardando le altre pretendenti allo scudetto sembra quella più organizzata, ma attenzione alla Juventus. Il Milan ha cambiato allenatore e sembra un pò indietro rispetto alla marcia delle altre . A Napoli è arrivato Conte che vuole subito imporsi col suo gioco. Nelle ultime uscite i partenopei hanno dimostrato di poter dire la loro. Poi c'è la Roma di De Rossi , forse l'unica in una situazione simile al Milan. Anche per i capitolini due punti in tre partite e gioco che fatica a macinare. I problemi di De Rossi e Fonseca sono diversi. Il primo sta facendo fatica a trovare la via del gol (1 fino ad ora), il secondo non riesce a tappare i buchi lasciati dalla difesa (6 gol presi). Secondo Djorkaeff: " Al Milan manca chiarezza ". Il francese non vede nel Milan una buona comunicazione, vede i rossoneri un pò in difficoltà.

"In realtà, il Pallone d'oro non mi interessa più di tanto. Anzi, non lo trovo neanche così importante per un giocatore. L'importante è vincere la Coppa del Mondo, la Champions League, gli scudetti. Sapere chi è più forte o no è una cosa estemporanea. Sono contento per chi lo vince, ma posso dire che ho giocato con vari Palloni d'oro, da Weah a Ronaldo a Zidane e tutti mi dicevano la stessa cosa: che il Pallone d'oro non gli cambiava la vita. Era una parentesi in una stagione e nient'altro."