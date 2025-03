Milan, Di Gennaro: “Allegri sarebbe giusto, ma prima…”

Il Milan continua con il suo lavoro in vista delle prossime stagioni. In dirigenza dovrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo, mentre la panchina dovrebbe avere un volto nuovo. Sergio Conceicao, a meno di rimonte clamorose in Serie A, dovrebbe salutare a giugno. Per questo continuano i rumors sul ds e l'allenatore (QUI QUANTO SAPPIAMO NOI). Durante 'Tmw Radio' alcuni opinionisti hanno parlato del possibile arrivo di Massimiliano Allegri al Milan. Ecco il parere di Antonio Di Gennaro ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista.