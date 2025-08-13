Koni De Winter è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il difensore belga, arrivato dal Genoa per circa 20 milioni di euro, ha firmato un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 30 giugno 2030. Dopo aver scelto la maglia numero 5, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da rossonero ai canali ufficiali del Club. Ecco le sue parole:
Milan, De Winter: “Da ragazzino guardavo Ronaldinho e Pato”
Koni De Winter è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Eco, di seguito, le sue prime parole da rossonero ai microfoni del club
De Winter: "Il Milan non ha bisogno di parole"—
Cosa rappresenta il Milan in questo momento nella tua carriera?
“Una grande società, un grande club che non ha bisogno di parole. Ricordo che quando ero giovane guardavo Ronaldinho, Pato, Maldini. C’erano anche tanti olandesi… Sono passati qua tanti tanti giocatori. Crescendo guardavo sempre il Milan”
