Il mercato del Milan entra nel vivo. Dopo la nomina di Massimo Calvelli come nuovo CEO, il club rossonero ha chiuso il primo acquisto della nuova era: Gonçalo Ramos. L'attaccante portoghese, classe 2001, è stato prelevato dal Paris-Saint Germain per la cifra record di 74 milioni di euro più bonus. Un acquisto che è stato apprezzato particolarmente anche dal giornalista Paolo De Paola.

Milan, le parole di De Paola su Gonçalo Ramos

“Un club come il Milan ha sempre curato molto la comunicazione. Eppure, in questo momento, sta comunicando male l'arrivo del nuovo amministratore delegato. Massimo Calvelli è italiano ed è quasi passato in secondo piano, ma il futuro della società si costruirà proprio su di lui. Per quanto riguarda il mercato, Ramos è un ottimo profilo. Ha 25 anni ed è adatto al progetto rossonero. Inoltre parla la stessa lingua dell'allenatore e può rappresentare la prima pietra su cui costruire la squadra”.

Milan, i numeri di Gonçalo Ramos

12 gol segnati

2 assist

1704 minuti giocati

1 gol ogni 142 minuti

Intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio',ha parlato dell'imminente approdo aldi. Il giornalista si è espresso con entusiasmo, affermando che il portoghese potrebbe essere "la prima pietra su cui costruire la squadra".Acquistato dalnell'estate del 2023 per 65 milioni di euro,non è mai riuscito a imporsi come titolare al. Nonostante ciò, il suo rendimento con il club francese resta più che positivo:

Nelle tre stagioni disputate a Parigi, Gonçalo Ramos ha conquistato 12 trofei, tra cui due Champions League consecutive negli ultimi due anni. Nel 3-4-2-1 di Amorim, il centravanti deve attaccare costantemente la profondità per allungare le difese avversarie e aprire spazi per i due trequartisti. Un lavoro che Ramos ha svolto con successo anche al Benfica, dove ha realizzato 41 gol in 106 presenze tra il 2020 e il 2023.