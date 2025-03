Milan, Cruciani: "I tifosi potrebbe essere anche soddisfatti". Ecco come

"I tifosi potrebbero anche essere soddisfatti perché mettere trofei in bacheca fa sempre piacere. Conceicao? Io come sapete lo adoro, però anche lui ogni tanto ha questa sindrome dell'accerchiamento. Conosce benissimo il calcio ma il suo unico vero nemico non sono i critici, ma i risultati. La sua precarietà l'ha accettata da solo, l'ha voluta lui. Basta lamentarsi di essere circondato da persone che lo criticano".