Milan, Cruciani: “Kessie? Credo rinnoverà, altrimenti si sputtana da solo”

Giuseppe Cruciani, intervenuto alla trasmissione radiofonica "Tutti convocati", ha parlato del rinnovo di Kessie con il Milan

Giuseppe Cruciani, intervenuto ai microfoni di Tutti i convocati, ha parlato di Franck Kessie e del suo rinnovo con il Milan: "Il Milan ha messo sul piatto un sacco di soldi per Kessie, per un giocatore forte ma che non ha ancora vinto nulla. Dopo le dichiarazioni fatte, penso che abbia dato indicazioni al suo manager di trovare un accordo col Milan, altrimenti si sputtana da solo". Milan, oggi contatti con il Chelsea per chiudere la questione Bakayoko.