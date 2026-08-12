Continua a far discutere il caso di Mike Maignan e Adrien Rabiot, ancora in vacanza a dieci giorni dal debutto stagionale contro il Torino. I tifosi del Milan non hanno apprezzato la scelta dei due nazionali francesi, considerando il loro atteggiamento poco rispettoso nei confronti dei compagni e del nuovo allenatore. Nelle ultime ore, anche il giornalista Sandro Sabatini si è espresso sulla vicenda.

Maignan e Rabiot prolungano le vacanze

Milan, caso Maignan-Rabiot: le parole di Sabatini

"Secondo me è una polemica che ci sta, ma mi chiedo se sarebbe cambiato davvero qualcosa rientrando qualche giorno prima. Ad un portiere basta e avanza una settimana per ritrovare la forma per il campionato. E a un centrocampista che corre sempre, persino d'estate come Rabiot che secondo me si allena pure mentre dorme, una settimana può bastare eccome. Alla fine, però, solo il campo ci darà la risposta".

hanno concordato con la società diQuattro giorni di riposo extra per i due nazionali francesi, che hanno concluso la propria spedizione al Mondiale 2026 lo scorso 18 luglio. Una vicenda che, secondo 'Sky Sport', potrebbe aprire a nuovi scenari di mercato Intervenuto sulle frequenze di 'Radio Sportiva',ha detto la sua sulle ferie extra concesse a

Nonostante Sabatini pensi che a Maignan e Rabiot possano bastare sette giorni per tornare in forma, iniziare il campionato con appena una settimana di allenamento nelle gambe può rappresentare un rischio (Qui l'analisi dell'ex preparatore atletico del Milan Pincolini). L'atteggiamento dei due francesi, inoltre, rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti dei compagni che sono al lavoro dallo scorso 12 luglio.