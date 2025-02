Su come giocava col Porto: "Non siamo ancora lì. Lavoriamo per essere aggressivi, più corti. Non siamo ancora lì. Con i nuovi giocatori possiamo lavorare, le caratteristiche mi danno conforto per potere fare quello che voglio, come giocare con due punte". Parole molto significative quelle dell'allenatore rossonero, che potrebbe quindi giocare con un 4-4-2 molto più spesso. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>