Milan, Cassano: 'Camarda? Vive per il gol, come Inzaghi. Gli consiglio ...'

Cassano: “Camarda facsimile di Inzaghi”. E poi gli dà un consiglio

Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre anche del Milan, ha parlato anche di Francesco Camarda e Pio Esposito. Ecco un consiglio e non solo
Emiliano Guadagnoli Redattore 

E' stata una bella giornata quella di domenica per il Milan: non solo la vittoria serale contro il Napoli. Poco prima Francesco Camarda, giovane talento rossonero, trovava il suo primo gol in Serie A, permettendo al Lecce di agguantare un punto più che meritato contro il Bologna all'ultimo secondo. Una bella rete quella dell'attaccante che si 'sblocca' e che potrebbe avere sempre più minuti in campo dalla prossima giornata in poi. Camarda, infatti, è stato prestato in estate al Lecce per crescere e trovare continuità.

Milan, Cassano consiglia Camarda

—  

Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre anche del Milan, ha commentato la giornata di Serie A sul canale 'YouTube' di 'Viva el Futbol'. L'opinionista ha detto la sua proprio su Camarda e Pio Esposito dell'Inter: "Amici dovete averne pochi. Pio Esposito e Francesco Camarda sono giocatori diversi, Pio è un lavoratore e sa giocare, l’altro è un facsimile di Inzaghi, vive per il gol".

Cassano ha dato anche un consiglio ai due giovani talenti: "Se volete stare bene in campo, solo la famiglia dovete avere. Gli altri chiederanno, le donne scriveranno, tutti fuori dai cog**oni. Io vengo dalla strada e vi posso dire così".

