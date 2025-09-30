Milan, Cassano: 'Camarda? Vive per il gol, come Inzaghi. Gli consiglio ...'

Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre anche del Milan, ha parlato anche di Francesco Camarda e Pio Esposito. Ecco un consiglio e non solo

E' stata una bella giornata quella di domenica per il Milan: non solo la vittoria serale contro il Napoli. Poco prima Francesco Camarda , giovane talento rossonero, trovava il suo primo gol in Serie A, permettendo al Lecce di agguantare un punto più che meritato contro il Bologna all'ultimo secondo. Una bella rete quella dell'attaccante che si 'sblocca' e che potrebbe avere sempre più minuti in campo dalla prossima giornata in poi. Camarda, infatti, è stato prestato in estate al Lecce per crescere e trovare continuità.

Milan, Cassano consiglia Camarda

Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre anche del Milan, ha commentato la giornata di Serie A sul canale 'YouTube' di 'Viva el Futbol'. L'opinionista ha detto la sua proprio su Camarda e Pio Esposito dell'Inter: "Amici dovete averne pochi. Pio Esposito e Francesco Camarda sono giocatori diversi, Pio è un lavoratore e sa giocare, l’altro è un facsimile di Inzaghi, vive per il gol".