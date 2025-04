Milan, Caressa: “Secondo me l’inizio del disastro di Conceicao è…”

Milan, Caressa: "Conceicao, su cosa lo devi giudicare un allenatore?"

Poi Caressa parla dell'avventura di Conceicao al Milan: "Se proprio vogliamo dirla tutta, secondo me, il fatto di aver mandato in giro quell'immagine, ma i giocatori che l'unica immagine che è andata in tutto il mondo dopo la vittoria della Supercoppa sia stata quella di un allenatore che è arrivato il giorno prima col sigaro in bocca, sono stati contenti? Secondo me no. Secondo me lì è l'inizio del disastro di Conceicao. Poi magari adesso vince il derby, vince la coppa Italia e cambieranno i giudizi, come è normale che sia. Ma su cosa lo devi giudicare un allenatore? Lo giudichi sui risultati, sette vittorie, sei sconfitte, nono posto in classifica, come fa a non aspettarsi delle critiche".