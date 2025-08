Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato del possibile arrivo di Vlahovic e di Allegri nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'

" Vlahovic-Milan è un matrimonio che s’ha da fare? I rossoneri sono allenati da Massimiliano Allegri, uno che conosce molto bene l’attaccante serbo della Juventus. Cosa vuol dire? Semplice, se Max ritiene che Vlahovic si sposi bene con la sua squadra attuale avrà le sue buone ragioni". Fabio Capello , ex allenatore del Milan , ha parlato del possibile arrivo di Vlahovic e di Allegri nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan Capello: "Vlahovic non arriverebbe a Milano con le pressioni avute alla Juventus"

Il possibile arrivo al Milan: "Ecco, cambiare aria potrebbe fare bene innanzitutto a Vlahovic stesso. Direte voi: anche la maglia del Milan e San Siro pesano, no? Vero, forse addirittura di più. Ma DV9 non arriverebbe a Milano con le pressioni con cui è sbarcato a Torino nel 2022. Qui non sarebbe il nuovo fenomeno cercato da tutta Europa, l’uomo da 90 milioni, ma l’attaccante che deve rilanciarsi e dimostrare di essere ancora un top".