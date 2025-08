Oggi sul Milan: “Anche in poche amichevoli già si vede la mano di Allegri”

A margine del primo premio Orlando Ricci a Massa, Luciano Moggi, ex dirigente sportivo, è stato intercettato dai microfoni di TMW e ha fornito la sua personale griglia di partenza per la prossima stagione di Serie A: La griglia di Moggi:...

La griglia di Moggi: "Napoli avanti, ma il Milan di Allegri ha già cambiato marcia in difesa"

“È ancora presto per dirlo, però in linea di massima il Napoli si è rinforzato nei posti giusti. Credo possa considerarsi favorito, se non ci fosse la Champions League. Bisogna vedere il Milan: aveva bisogno di un gestore come Allegri, credo possa dare un contributo importante. La squadra che subiva tanti gol ha iniziato a chiudere le serrande: anche in poche amichevoli già si vede la mano di Allegri”.