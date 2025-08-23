Milan, Capello: “Allegri rimetterà la barra dritta”. Svelata la sua tattica?

"Ah, se io e Arrigo Sacchi dovessimo parlare di ritorni nel club dove si era già stati e vinto, nel caso nostro la verità è che la seconda volta al Milan è stata per entrambi una scottatura. Per cui, per il bene che gli voglio, auguro ad Allegri, che come noi al Milan ha già vinto, un altro risultato". Fabio Capello, storico allenatore rossonero, ha parlato del ritorno di Allegri al Milan, paragonandolo al suo e al ritorno di Sacchi. Ecco le sue parole a 'SportWeek' de 'La Gazzetta dello Sport'.