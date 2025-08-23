"Ah, se io e Arrigo Sacchi dovessimo parlare di ritorni nel club dove si era già stati e vinto, nel caso nostro la verità è che la seconda volta al Milan è stata per entrambi una scottatura. Per cui, per il bene che gli voglio, auguro ad Allegri, che come noi al Milan ha già vinto, un altro risultato". Fabio Capello, storico allenatore rossonero, ha parlato del ritorno di Allegri al Milan, paragonandolo al suo e al ritorno di Sacchi. Ecco le sue parole a 'SportWeek' de 'La Gazzetta dello Sport'.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Capello: “Allegri rimetterà la barra dritta”. Svelata la sua tattica?
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Capello: “Allegri rimetterà la barra dritta”. Svelata la sua tattica?
Fabio Capello, storico allenatore rossonero, ha parlato del ritorno di Allegri al Milan, paragonandolo al suo e al ritorno di Sacchi. Ecco le sue parole a 'SportWeek'
Capello: "Il Milan di Allegri esempio di verticalità. Velocità e ripartenze"
Cosa porta Allegri: "Secondo me, molto. Dopo i due portoghesi Fonseca e Conceiçao, dopo quel tentativo di rivoluzione non riuscito, lui rimetterà la barra dritta. Anche nella gestione del gruppo. Quando parlavo di verticalità, ecco, il Milan di Allegri ne sarà un esempio chiaro: baricentro forse più basso rispetto al recente passato, ma grande velocità e concretezza nelle ripartenze: pochi passaggi e dritti verso la porta avversaria".
"Da Modric a Jashari, ha i centrocampisti giusti per innescare la velocità dei suoi attaccanti, Leao in primis".
© RIPRODUZIONE RISERVATA