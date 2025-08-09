"Il ragazzo non lo conosco bene, ma se non altro i rossoneri si sono tenuti il 50% sulla futura rivendita. Ma il problema è un altro...". Fabio Capello , storico allenatore rossonero, parla di Mattia Liberali e Francesco Camarda , talenti del Milan che sono partiti (uno a titolo definitivo l'altro in prestito) in questa sessione di calciomercato. Ecco il parere in un estratto di una lunga intervista per Gazzetta.it: "Divento matto quando sento dire 'Quello è bravo ma deve crescere'! Se sei bravo devi giocare e basta".

Capello duro contro il Milan: "Camarda doveva restare. É pronto. Se hai un talento ..."

Parere chiaro su Camarda: "Ho seguito attentamente Camarda negli ultimi anni, quando ha giocato ha avuto un rendimento uguale o superiore a quello degli altri attaccanti del Milan. É pronto. Se hai un talento, te lo tieni e lo fai giocare. Doveva restare in rossonero. Anche perché il Milan gioca solo in campionato".