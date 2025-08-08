PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato UFFICIALE, il Milan cede Liberali al Catanzaro a titolo definitivo

Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Liberali all'US Catanzaro
(fonte: acmilan.com) - AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Liberali all'US Catanzaro 1929.

Il Club ringrazia Mattia per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.

