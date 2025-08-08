Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Capello: “Jashari? Altra pasta rispetto a De Ketelaere”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Capello: “Jashari? Altra pasta rispetto a De Ketelaere”

Ardon Jashari Bruges
Fabio Capello, ex allenatore del Milan, parla del colpo Ardon Jashari, di Vlahovic e non solo nella sua lunga intervista a la rosea
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

«37 milioni, bonus compresi? Per una squadra italiana è una spesa non indifferente». Fabio Capello, ex allenatore del Milan, parla del colpo Ardon Jashari, di Vlahovic e non solo nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole: «Confesso di averlo visto solamente in Champions League nell’ultimo anno, troppo poco per avere e, soprattutto, dare certezze assolute. Però il ragazzo mi sembra valido, un potenziale top nel ruolo in futuro. Insomma, un colpo da Milan come lo intendo io».

Milan, Capello: "Jashari spesa non indifferenze. Mi sembra che non abbia paura"

—  

Effetto De Ketelaere? «Jashari mi pare di un’altra pasta, sinceramente. Non parlo del talento naturalmente, ma del carattere. Così mi dicono e anche vedendolo in campo dà l’impressione di uno che non ha paura di nulla. Il belga non era mai uscito prima da Bruges, la sua città natale. Jashari, invece, è svizzero con origini albanesi. Situazioni diverse».

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Leeds-Milan, probabili formazioni: Modric e Jashari titolari subito?>>>

Capello continua: «Innanzitutto si è già spostato da casa una volta, quando dalla Svizzera è andato in Belgio lo scorso anno. Significa che hai già dovuto dimostrare di essere uno che vale dove non ti conoscevano e lui ha addirittura vinto il premio di miglior giocatore del campionato, facendo bene pure in Champions. Jashari mi sembra il tipo che non si tira indietro quando c’è da tirare fuori gli attributi o dare quel qualcosa in più per vincere. Sarà anche svizzero, ma nelle vene si vede che pulsa sangue balcanico».

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA